Дания инвестирует более $628 млн в оборонную промышленность Украины

Дания и Украина договорились о миллиардных инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 млрд датских крон ($628 млн).

Об этом пишет пресс-служба датского Министерства обороны, передает "Европейская правда".

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны, украинское оружие и техника будут попадать на фронт с помощью финансирования со стороны Дании. Для этого она использует доходы от замороженных российских активов.

Министр обороны Трельс Лунд Поульсен вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром стратегической промышленности Германом Сметаниным подписали соглашение о намерениях продолжить сотрудничество по контрактам с украинскими оборонными предприятиями.

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"Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, на которое есть спрос", – подчеркнул Трельс Лунд Поульсен.

Приобретение будет профинансировано на сумму 1,3 млрд датских крон, которые правительство при поддержке датского парламента выделило на эти цели, и 2,9 млрд датских крон из замороженных российских активов, которые Дания должна обналичить от имени ЕС.

"Дания лидирует, осуществляя пожертвования вооружений непосредственно от украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом", – сказал Троелс Лунд Поульсен.

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Недавно стало известно, что правительство Дании направит 130 млндатских крон (более 16 млн евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая подверглась и подвергается российским атакам.

20 сентября Умеров сообщил о поступлении на счета Минобороны 40,7 млн евро из пакета помощи от Дании в украинское производство.

Украинская правда