В Самарской области РФ после "хлопка" на железной дороге остановили движение поездов

На железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв, движение грузовых поездов приостановили.

Источник: "Медуза" со ссылкой на правительство региона и телеграм-канал Baza, пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: Инцидент произошел в субботу днем в городе Кинель примерно в 40 километрах от Самары.

Правительство региона заявило, что "на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке".

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Близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщил, что взрыв повредил островки безопасности и бетонные конструкции моста. Источники канала утверждают, что во время взрыва по мосту ехал грузовой поезд. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Куйбышевскую железную дорогу, движение грузовых поездов временно приостановлено в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на движение пассажирских поездов и электричек ЧП не влияет.

Украинская правда

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