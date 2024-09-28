Walmart подал в суд на индийское антимонопольное ведомство из-за расследования

Getty Images

Три онлайн-продавца, работающие на Flipkart, принадлежащий Walmart, подали в суд на индийское антимонопольное ведомство из-за расследования, которое выявило, что они, Flipkart и конкурент Amazon нарушили антимонопольное законодательство.

Об этом сообщает Reuters.

Заявления были поданы после того, как антимонопольное расследование, завершенное в августе, выявило, что Amazon и Flipkart, некоторые из их продавцов и брендов смартфонов, нарушили местное антимонопольное законодательство, предоставляя неправомерное преимущество отдельным онлайн-продавцам и устанавливая приоритеты для определенных списков, сообщает Reuters.

Flipkart является одним из крупнейших игроков электронной коммерции в Индии и конкурирует с Amazon.

Реклама:

Пытаясь отменить критически важное производство, три продавца платформы подали заявления в Высокий суд штата Карнатака с просьбой "отложить" отчет о расследовании и приостановить процесс Комиссии по вопросам конкуренции Индии

Иски продавцов Amazon и Flipkart могут потенциально задержать процесс расследования, который впервые начался в 2020 году и был инициирован после того, как розничные торговцы Конфедерации всех индийских торговцев пожаловались в надзорный орган. Amazon и Flipkart отрицают любые правонарушения.