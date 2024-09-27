Хищения на самолетах: объявлено подозрение экс-главе стратегического предприятия "Новатор"

Офис Генпрокурора

Экс-руководителя оборонного предприятия и девять сообщников подозревают в хищении 36 миллионов гривен на оборудование для самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности и Офис Генпрокурора.

Это уже второе подозрение экс-главы предприятия.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о предприятии "Новатор". На момент первого подозрения последним руководителем предприятия был Алексей Свистунов.

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Директору государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса и трем его соучастникам сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении. Кроме этого, сообщено о подозрении еще шести участникам преступной организации, среди них заместитель директора госпредприятия и субъекты хозяйственной деятельности.

Участникам инкриминируется создание преступной организации, а также участие в ней, служебный подлог, растрата бюджетных средств в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем.

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Возглавляемое организатором госпредприятие осуществляло мнимые поставки оборудования, которое используется исключительно в составе боевых военных самолетов и специально предназначенное для военного использования компонентов летательных аппаратов.

В 2021-2023 годах подозреваемые провели 10 сделок по мнимой поставке оборудования военного назначения предприятию на общую сумму более 36 млн грн.

Это оборудование руководитель преступной организации получал из неучтенных в установленном порядке остатков на предприятии, которые были сформированы еще во время распада СССР. В дальнейшем он передавал оборудование подконтрольным лицам, которые оформляли мнимые договоры закупки и подписывали соответствующие документы для придания видимости законности проведенных закупок.

Ранее, в декабре 2023 года, этому экс-директору уже сообщили о подозрении по фактам служебного подлога и растраты бюджетных средств в особо крупных размерах и трем лицам, которые в соучастии с ним совершили растрату бюджетных средств.

В феврале 2024 года БЭБ объявила в розыск экс-руководителя предприятия.

NOVATOR

В 2023 году предприятие возглавлял Алексей Свистунов, в ноябре 2023 года его уволили с должности.