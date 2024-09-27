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В "Резерв+" запустится сервис рекрутинга с вакансиями воинских частей

Пятница, 27 сентября 2024, 15:19 - Алексей Артемчук

Сервис рекрутинга станет доступен в приложении "Резерв+" в октябре, обновления предусматривают актуальные вакансии в воинских частях.

Об этом сообщает заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

С октябрьским обновлением в "Резерв+" появятся актуальные вакансии в воинских частях, что позволит пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы.

"Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение "Резерв+" кроме базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы - один из важных шагов, которые мы делаем для этого", – сказала Черногоренко.

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По ее словам, обновление значительно расширяет линейку сервисов, которые предоставляет Министерство обороны военным и гражданским лицам.

Новый сервис рекрутинга поможет пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. Для выбора будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.

В начале поиска вакансии пользователям необходимо заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. 

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Приложение будет содержать детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Напомним:

Приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, а также добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".

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