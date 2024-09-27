Правительство расширило количество техники, за которую можно получить компенсацию в рамках "Зроблено в Україні"

Минэкономики добавило 50 наименований сельскохозяйственной техники украинского производства, за которые можно получить компенсацию 25% стоимости в рамках программы "Зроблено в Україні".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Теперь список номенклатур техники, за которую можно получить компенсацию составляет 11 314 наименований.

"Минэкономики увеличило еще на 50 позиций перечень украинской техники, за приобретение которой государство компенсирует аграриям 25% от стоимости. Аграрии получат уже более 150 млн грн компенсации за приобретенную технику в рамках программы", - говорится в сообщении.

Реклама:

Чтобы воспользоваться государственной программой поддержки и получить 25% компенсации стоимости за приобретенную технику или оборудование, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

Производители, желающие включить свою технику в Перечень, могут обратиться в Минэкономики через официальную электронную почту - meconomy@me.gov.ua.

Напомним:

Реклама:

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал к первому чтению законопроект о налогообложении кэшбека.