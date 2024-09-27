Банки ЕС запускают свою платежную систему, чтобы бросить вызов Visa и Mastercard

Крупнейшие банки Европейского Союза в течение лет тихо разрабатывали новую систему платежей, которая, в конце концов, может позволить клиентам отказаться от использования карт Visa Inc. и Mastercard Inc.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что этот шаг является очередным свидетельством того, что Европа стремится уменьшить влияние двух крупнейших финансовых компаний в мире.

Проект под названием Wero уже начинает внедряться во многих странах Западной Европы. Его поддерживают 16 ведущих банков и платежных процессоров, таких как BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG и Worldline SA.

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Платформа позволит, например, немецкому клиенту мгновенно рассчитаться с отелем во Франции, используя собственный банковский счет вместо карт Visa или Mastercard.

Это может показаться простым, но если им удастся реализовать этот проект, Visa и Mastercard могут потерять миллиарды долларов, которые они получают в виде комиссий с европейских торговцев за каждую транзакцию, осуществленную с помощью их карт.

Самое важное то, что этот проект отражает обеспокоенность Европы зависимостью от США в ключевых инфраструктурах - финансовых и других. После вторжения России в Украину и блокирования возможности осуществлять платежи в России через Visa и Mastercard, правительства по всему миру начали остерегаться чрезмерной зависимости от этих сетей.

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"Visa и Mastercard, будучи столь крупными, имеют большую рыночную силу," - отметила генеральный директор European Payments Initiative, компании, стоящей за Wero, Мартина Ваймерт. Цель состоит в том, чтобы создать "альтернативу международным решениям и предложить европейским потребителям и игрокам европейский выбор".

Впереди еще долгий путь, чтобы Wero мог составить конкуренцию Visa и Mastercard, которые ежегодно обрабатывают транзакции на триллионы долларов по всему миру, а также новому поколению цифровых платежных компаний.

Ваймерт признает, что "было бы слишком смело" назвать компанию конкурентом. "Мы - своеобразный стартап", сказала она, но это стартап, который уже получил €500 миллионов ($553 миллиона) от своих инвесторов и имеет готовую клиентскую базу от банков-участников.