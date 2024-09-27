Количество индустриальных парков в Украине удвоилось за время большой войны

Количество зарегистрированных индустриальных парков в Украине за период большой войны увеличилось более чем в 2 раза.

Об этом сообщает начальник управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций Министерства экономики Артур Мележик, передает "Укринформ".

"С начала полномасштабного вторжения в Украину количество индустриальных парков выросло фактически более чем вдвое, сейчас их 92", - сказал Мележик.

По его словам, до начала войны в официальном реестре насчитывалось 53 индустриальных парка. Но, кроме регистрации новых, происходило и исключение из реестра индустриальных парков, в частности, в этом году - четырех, в прошлом году - 8.

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Отмечается, что на увеличение количества индустриальных парков повлияла релокация предприятий, вызванная войной.

Также Мележик отметил, что бизнес не просто перевозит действующие или открывает новые предприятия на новом месте, а создает для релокации индустриальные парки с целью привлечения на свои территории и другого бизнеса. В таком формате работа бизнеса более эффективна и рациональна.

Напомним:

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"Калуш Продакшен" включили в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Государственное финансирование получили еще три индустриальных парка в Житомирской, Закарпатской и Винницкой областях в рамках политики "Сделано в Украине".