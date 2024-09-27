В Минобороны сообщили, когда модернизируют свои госпредприятия

Управление государственными предприятиями Минобороны будет модернизировано в ближайшие 6 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В течение двух следующих кварталов Минобороны должно существенно усилить свою функцию как владельца госпредприятий. Хозяйственная деятельность подчиненных компаний должна быть сосредоточена не просто на собственных интересах, а прежде всего на обеспечении потребностей ВСУ. Параллельно улучшаем качество корпоративного управления - Минобороны видит его как "экосистему" государственных предприятий", - отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

По словам заместителя министра, эта "экосистема" де-факто является пулом предприятий, которые необходимы Минобороны, учитывая потребности ВСУ. В этот пул будут входить государственные компании с видами деятельности, которые невозможно или нецелесообразно выполнять через аутсорс.

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В пресс-службе отметили, что Минобороны в течение двух следующих кварталов продолжит наращивать уже начатые процессы:

1 Реорганизация государственных унитарных предприятий, которые являются финансово слабыми, дублируют виды деятельности других предприятий или вообще занимаются деятельностью, которая не свойственна сектору обороны.

2 Повышение уровня профессионализма и добропорядочности менеджмента. Минобороны утвердило порядок отбора на должности в предприятиях Минобороны через специализированную рабочую группу.

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3 Имплементация последних изменений в законодательство по корпоративному управлению, касающихся выполнения Минобороны функций собственника.

4 Амбициозные стратегические планы развития государственных предприятий и реалистичные финансовые планы.

5 Создание и развитие совместных с государствами-партнерами предприятий.

Напомним:

Министерство обороны возвращает конкурсный отбор на должности руководителей предприятий, подчиненных ведомству.