Большой конкурс: женщины активно подаются на обучение водительниц грузовиков

Более 1000 женщин подали заявки на участие в проекте по подготовке водительниц грузовиков, который недавно стартовал.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Проект дает возможность 100 женщинам получить права водителя "С" или "СЕ" и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.

"Когда более 1000 женщин за такой короткий срок изъявляют желание присоединиться к проекту, это свидетельствует об их огромном потенциале и готовности к новым профессиональным вызовам. Количество кандидаток в 10 раз превышает запланированное количество мест для обучения, поэтому мы уже работаем над тем, чтобы масштабировать проект", - прокомментировал заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

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Как говорится в сообщении, в течение двух недель после завершения регистрации участницам пришлют результаты отбора на электронную почту. Если анкета кандидатки успешно пройдет отбор, менеджеры сообщат о дальнейших шагах.

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