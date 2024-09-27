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Большой конкурс: женщины активно подаются на обучение водительниц грузовиков

Пятница, 27 сентября 2024, 12:22 - Виктор Волокита

Более 1000 женщин подали заявки на участие в проекте по подготовке водительниц грузовиков, который недавно стартовал. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Проект дает возможность 100 женщинам получить права водителя "С" или "СЕ" и обеспечивает их дальнейшее трудоустройство в транспортные компании.

"Когда более 1000 женщин за такой короткий срок изъявляют желание присоединиться к проекту, это свидетельствует об их огромном потенциале и готовности к новым профессиональным вызовам. Количество кандидаток в 10 раз превышает запланированное количество мест для обучения, поэтому мы уже работаем над тем, чтобы масштабировать проект", - прокомментировал заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

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Как говорится в сообщении, в течение двух недель после завершения регистрации участницам пришлют результаты отбора на электронную почту. Если анкета кандидатки успешно пройдет отбор, менеджеры сообщат о дальнейших шагах.

Напомним:

В Украине женщин бесплатно будут обучать на дальнобойщиц, пилотный проект запускают в четырех городах.

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Из-за большой войны дефицит водителей грузового транспорта на частных предприятиях составляет около 30%.

дефицит работа
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