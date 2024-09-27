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Нацбанк изменил курс гривны: евро и доллар подешевели

Пятница, 27 сентября 2024, 11:41 - Алексей Артемчук

По состоянию на 27 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 6 копеек, евро - на 24 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,20 грн, евро - 45,95 грн (на 26 сентября доллар - 41,26 грн, евро - 46,19 грн). 

На 11:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,45 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,25 - 46,40 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 26 сентября - 41,15 - 41,60 грн);
  • Евро - 45,85 - 46,42 грн (курс на 26 сентября - 45,90 - 46,55 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,87 - 41,47 грн;
  • Ощадбанк - 41,00 - 41,55 грн;
  • Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;
  • ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;
  • Райффайзен - 40,95 - 41,38 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.

Нацбанк курс валют доллар евро
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