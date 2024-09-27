Госхранилище продало янтаря на 30 млн: на аукционах цены растут на четверть

Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней провело 131 аукцион по продаже янтаря, получив более 31,7 млн грн.

Об этом сообщила "Прозорро.Продажи".

"Онлайн-аукционы по продаже янтаря принесли Государственному хранилищу драгоценных металлов и драгоценных камней как организатору более 31,7 млн гривен. Это результат 131 успешно завершенного аукциона в системе Prozorro.Продажи, - говорится в сообщении.

Всего Госхранилище продало на электронных торгах более 18,8 тыс. кг янтаря.

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Как говорится в сообщении, средний рост цены на таких онлайн-аукционах составляет почти 26%. А средний показатель конкуренции на торгах за янтарь составляет 1,5 участника.

По состоянию на 26 сентября в системе Прозорро.Продажи объявлено 29 онлайн-аукционов по продаже янтаря.

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