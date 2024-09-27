Из-за российских обстрелов были обесточивания в трех областях - Минэнерго

За минувшие сутки, 26 сентября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Донецкой области в результате обстрела территории подстанции было повреждено оборудование. Потребители не обесточивались.

В Харьковской области во время обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

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Всего без света 501 населенный пункт.

Напомним:

Враг ночью 26 сентября атаковал три объекта передачи электроэнергии.

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