Новости 26 сентября: опасность возле АЭС, большой долг Киева перед "Нафтогазом"

О чернобыльцах: Пенсионный фонд накопил долг в 17 миллиардов на пенсии чернобыльцам.

Об атаках россиян: Враг ночью 26 сентября атаковал три объекта передачи электроэнергии, несмотря на это отключений электроэнергии не запланировано.

В результате атаки российского дрона по зданию вокзала в Сумской области получили ранения трое железнодорожников.

Ночью 25 сентября зафиксирован пролет ударного беспилотного аппарата РФ на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.

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Об активах российского миллиардера: Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому олигарху Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам о конфискации имущества на 2 млрд грн.

О "Нафтогазе": Киев задолжал "Нафтогазу" 20 млрд гривен. Часть хотят реструктуризировать на 15 лет.

Эксклюзивы ЭП

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Датская империя игрушек: как конструкторы Lego покорили мир

Как конструкторы Lego стали игрушкой, которую любят дети и взрослые во всем мире?

ЭП собрала на форуме экспортный бизнес Украины: о чем говорили

25 сентября "Экономическая правда" провела форум "Украинский экспорт: окно открывается?", на котором собрались представители экспортного бизнеса из большинства отраслей экономики, международных и неправительственных организаций, чтобы обсудить состояние и проблемы внешней торговли.