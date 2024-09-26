Великобритания ввела новые санкции против судов и компаний, транспортирующих газ из России

Великобритания ввела санкции против пяти судов и двух связанных с ними компаний, участников транспортировки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что под санкции Великобритании попали такие суда: Pioneer, Asya Energy, Nova Energy, North Sky, SCF LA Perouse.

Этим судам запрещено заходить в порты Великобритании. Их могут перенаправить, задержать или отказать в регистрации в Судовом реестре Великобритании, а также аннулировать действующую регистрацию.

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Также страна ввела санкции против двух компаний: Ocean Speddstar Solutions OPC (оператор и менеджер судов Pioneer и Asya Energy) и White Fox Ship Management (оператор и менеджер судна North Sky).

"Это первый случай, когда Великобритания использует свои новые полномочия по спецификации судов для прямого воздействия на суда, перевозящие СПГ", - говорится в сообщении.

Санкции направлены на противодействие попыткам России увеличить свои будущие доходы от продажи энергоносителей - важнейшего источника финансирования войны в Украине.

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Сообщается, что РФ стремится увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8% до 20%.

Сейчас Великобритания уже ввела санкции против 15 судов и организаций, вовлеченных в российском СПГ-секторе.

Напомним:

Российский подсанкционный проект "Арктик СПГ-2" имеет меньше месяца, чтобы отправлять грузы сжиженного газа Северным морским путем в Азию, прежде чем этот маршрут закроется для безледовых танкеров до следующего лета.