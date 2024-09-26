Враг ударил по железнодорожному вокзалу в Сумской области, есть раненые – УЗ

В результате атаки российского дрона по зданию вокзала в Сумской области получили ранения трое железнодорожников.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Есть нехорошие новости из Сумской области - трое железнодорожников ранены в результате вражеской атаки дронами на железнодорожную станцию", - говорится в сообщении.

Так, ранен один работник вагонного хозяйства, работники военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку.

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"Пострадавшим железнодорожникам оказана вся необходимая медицинская помощь. Их жизни пока ничего не угрожает", - отметили в компании.

В результате обстрела повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов