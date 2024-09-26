Экономист ЕБРР считает оправданным налогообложение роскоши во время войны

Димитар Богов фото: Интерфакс-Украина

Повышение налогов на предметы роскоши является наиболее оправданным вариантом при выборе налогового пополнения доходов бюджета.

Такое мнение высказал региональный экономист ЕБРР и экс-глава центробанка Республики Македония Димитар Богов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наиболее оправданным является повышение налогов на некоторые товары, которые в условиях войны имеют характеристики предметов роскоши. Те, которые не столь необходимы, можно было бы обложить более высокими налогами", - сказал он.

Экономист добавил, что состояние войны оправдывает временное расширение стандартного определения предметов роскоши.

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В целом комментируя дискуссию о целесообразности повышения налогов в Украине сейчас, Богов отметил, что внешнее финансирование сейчас почти полностью покрывает потребности бюджета, однако попытки Украины увеличить внутренние доходы настолько, насколько это возможно, является правильным.

"Это экстраординарная ситуация, и понятно, что каждый должен нести часть бремени", - пояснил он.

По словам экономиста ЕБРР, введение налога на сверхприбыль банков в виде повышения его с 25% до 50% может быть оправданным, но должно быть хорошо сбалансированным с устойчивостью банков.

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Напомним:

В законопроекте о повышении налогов рассматривали возможность налогообложения предметов роскоши (военный сбор), но это предложение убрали.