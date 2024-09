Южная Корея открыла расследование в отношении заниженных цен нержавеющей стали из Китая

В мире растет обеспокоенность по поводу удешевления китайских товаров. Южная Корея считает, что четыре основных поставщика стали подлежат расследованию по этому вопросу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Южная Корея начала антидемпинговое расследование в отношении импорта пластин из нержавеющей стали, изготовленных в Китае, что повышает вероятность новых торговых барьеров для продукции из второй по величине экономики мира.

Чиновники начали расследование в начале этого месяца после получения жалобы от южнокорейской компании DKC. Среди экспортеров, в отношении которых ведется расследование, названы Schuang International Development Ltd., STX Japan Corporation, Best Win International Co., Ltd. и Jiangsu Daekyung Stainless Steel. Ltd.

Сообщается, что "демпинговый уровень" компаний оценивается в 6,32%.

Эти действия отражают беспокойство Южной Кореи относительно влияния дешевого китайского импорта на ее экономику в то время, когда крупнейшая в мире страна-производитель борется с избытком предложения и слабым внутренним спросом.

Япония стремится расширить свои полномочия в борьбе с демпингом - практикой продажи товаров ниже себестоимости - с целью иметь возможность блокировать товары, которые идут через третью страну, сообщила в четверг газета Nikkei.

Индонезия, Малайзия и Вьетнам также усилили свою бдительность в отношении китайского импорта в последние месяцы, нацелившись на целый ряд товаров, начиная от стали и текстиля и заканчивая потребительскими товарами.

Напомним:

Китай начал антидискриминационное расследование против ограничительных мер, принятых Канадой, включая дополнительные тарифы на китайские электромобили, стальную и алюминиевую продукцию.