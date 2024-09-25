"Новая почта" планирует запустить межконтинентальные авиарейсы

Авиакомпания Supernova Airlines осуществлять межконтинентальные рейсы между Украиной и крупными странами.

Об этом сообщил директор по маркетингу "Новой почты" Павел Даниман на форуме ЭП "Украинский экспорт: окно открывается?".

"Наш самолет проходит сертификационные полеты и мы готовимся, чтобы он осуществлял уже межконтинентальные рейсы. Мы будем ускорять доставку между Украиной и крупными странами, где есть много трафика посылок", - рассказал он.

Хотя "Новая почта" уже доставляет посылки в США, она не планирует пока открывать там собственные отделения.

Реклама:

Напомним:

Авиакомпания Supernova Airlines совершила первый рейс на собственном самолете Boeing.