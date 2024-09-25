"Новая почта" анонсировала новые отделения еще в двух странах Европы
"Новая почта" в ближайшее время планирует открыть новые отделения в Австрии и Нидерландах.
Об этом сообщил директор по маркетингу "Новой почты" Павел Даниман на форуме ЭП "Украинский экспорт: окно открывается?".
"Сейчас у нас есть 14 стран с нашими отделениями, которых, кстати, уже 107. Так же мы присутствуем в этих странах с помощью партнерской сети. В ближайшее время откроемся в Австрии и Нидерландах", - рассказал он.
По его словам, "Новая почта" присутствовала в Европе еще с 2014 года. Но с началом полномасштабного вторжения почтовый оператор начал экспансию на европейский рынок, чтобы удовлетворить спрос украинцев, которые переехали.
Даниман добавил, что самой бюрократической страной, куда выходила "Новая почта" со своими отделениями, была Германия.
"Это была целая эпопея с этими документами и процессами. Это было долго. Но это их мир и они так работают", - рассказал он.