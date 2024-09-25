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"Новая почта" анонсировала новые отделения еще в двух странах Европы

Среда, 25 сентября 2024, 18:27 - Артур Крыжный

"Новая почта" в ближайшее время планирует открыть новые отделения в Австрии и Нидерландах.

Об этом сообщил директор по маркетингу "Новой почты" Павел Даниман на форуме ЭП "Украинский экспорт: окно открывается?".

"Сейчас у нас есть 14 стран с нашими отделениями, которых, кстати, уже 107. Так же мы присутствуем в этих странах с помощью партнерской сети. В ближайшее время откроемся в Австрии и Нидерландах", - рассказал он.

По его словам, "Новая почта" присутствовала в Европе еще с 2014 года. Но с началом полномасштабного вторжения почтовый оператор начал экспансию на европейский рынок, чтобы удовлетворить спрос украинцев, которые переехали.

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Даниман добавил, что самой бюрократической страной, куда выходила "Новая почта" со своими отделениями, была Германия.

"Это была целая эпопея с этими документами и процессами. Это было долго. Но это их мир и они так работают", - рассказал он.

Новая почта
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