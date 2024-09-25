РФ может атаковать три украинские АЭС этой осенью – Зеленский
РФ этой осенью, по имеющимся данным, может нанести воздушные удары по трем украинским атомным электростанциям.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета безопасности ООН, пишет "Интерфакс-Украина".
"Сейчас, когда мы приближаемся к третьей зиме этой войны, Россия снова пытается разрушить нашу энергетическую систему. И этой осенью они действуют еще более цинично. Они готовы сделать мишенью наши атомные электростанции. Три АЭС. У нас есть информация, по этому есть доказательства", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что если РФ готова дойти до этого, то это означает, что ценности ООН - не важны для Москвы.
"Подобный цинизм России, если дать ему возможность, он просто не поддается осознанию. Устав ООН не дает для этого возможности. И мирная формула также", - подчеркнул глава украинского государства.