Google и Volkswagen сотрудничают над созданием ИИ-ассистента для смартфонов

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Google предоставляет ассистента с искусственным интеллектом для водителей Volkswagen, который облегчит пользование автомобилем.

Об этом сообщает Reuters.

Google, входящая в состав Alphabet, предоставляет ключевые возможности для ассистента с искусственным интеллектом для водителей Volkswagen в приложении для смартфонов, что является частью стратегии Google, направленной на завоевание бизнеса, предлагая инструменты для создания корпоративных приложений с искусственным интеллектом.

Потребители могут задавать ассистенту Volkswagen такие вопросы, как "Как заменить спустившееся колесо?" или навести камеру телефона на приборную панель автомобиля, чтобы получить соответствующую информацию.

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Ассистент ИИ опирается на обширные языковые модели Gemini от Google, программы, которые могут понимать и генерировать прогнозируемые ответы на человеческую речь, а также обладают возможностями облачных вычислений.

Инструмент VW был разработан путем добавления к Gemini таких данных, как инструкции для владельцев автомобилей Volkswagen и видеоролики на YouTube о техническом обслуживании автомобилей.

Облачные вычисления - это сегмент бизнеса Google, на который приходится 33 млрд долл из 307 миллиардов долларов общего дохода компании в 2023 году.

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По данным Google в 2024 году решения на основе искусственного интеллекта принесли миллиардные доходы, хотя она отказалась раскрыть более точные цифры.

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Напомним:

В августе 2024 года в Евросоюзе спрос на автомобили был самым низким за три года, а продажи электромобилей упали на 44%.