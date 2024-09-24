Министерство обороны возвращает конкурсный отбор руководителей предприятий

Министерство обороны возвращает конкурсный отбор на должности руководителей предприятий, подчиненных ведомству.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В министерстве напомнили, что обязательное проведение конкурса на должности руководителей, председателей исполнительных органов государственных предприятий было остановлено на период действия военного положения.

Теперь кандидаты на должности руководителей предприятий, управление которых осуществляет Минобороны, будет определять специализированная рабочая группа. Она также будет утверждать критерии оценки кандидатов на эти должности для каждого предприятия в отдельности.

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Предусматривается также привлечение профессиональной рекрутинговой компании в процедуру отбора и приглашения представителей международных организаций, дипломатических учреждений, экспертной среды для участия в заседаниях рабочей группы по отбору.

"Это решение фактически возвращает конкурсный отбор на должности в предприятиях Минобороны. Вчера рабочая группа по отбору приступила к работе. Так мы сможем привлечь профессиональных и добропорядочных менеджеров для формирования стратегий развития, управления и надзора за менеджментом наших предприятий", - рассказал заместитель министра обороны Станислав Гайдер. .

Напомним:

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В Министерстве обороны представили ключевые шаги в реформе оборонной инфраструктуры.