РФ фотографирует украинские АЭС со спутников Китая, возможно, для подготовки ударов – Зеленский

Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС, возможно, в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

"По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах... И на наш опыт, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам", - сказал он.

В то же время президент не сообщил, были ли китайские спутники, которые использовала РФ, коммерческими или контролировались китайским правительством.

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Зеленский добавил, что на этой неделе поделится информацией, которой располагает Украина, с лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.

ABC News сообщает, что в понедельник посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.