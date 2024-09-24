В Минфине объяснили сокращение расходов на соцсферу на 50 миллиардов в 2025 году

Сокращение расходов на Минсоцполитики в бюджете на 2025 год касается только трансфера пенсионного фонда, а расходы на соцвыплаты останутся неизменными.

Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

Министр финансов ответил на вопрос журналиста относительно планируемого сокращения расходов на социальную сферу на 50 миллиардов гривен в бюджете на 2025 год. Он отметил, что сокращаются не социальные выплаты, а только трансфер пенсионного фонда с государственным бюджетом.

"У нас социальный бюджет не сокращается. Единственная статья, которая уменьшается, - это трансфер пенсионного фонда с государственным бюджетом. Мы считаем, что собственные доходы пенсионного фонда от единого социального взноса будут достаточны для выполнения пенсионных обязательств", - сказал министр.

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Он также добавил, что не видит проблем в выполнении обязательств пенсионного фонда, учитывая другие изменения, которые предлагаются в бюджете на 2025 год.

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Напомним:

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В Министерстве финансов не прогнозируют перебоев с социальными выплатами в течение 2025 года, ведь это - один из приоритетов бюджета.