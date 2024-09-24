На Ивано-Франковщине появится новый индустриальный парк

"Калуш Продакшен" включили в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Создание парка даст возможность для появления более двух тысяч рабочих мест, его инициатором выступило ООО "Химзавод Калуш".

Производственные мощности парка будут охватывать производство химических веществ и продукции, мебели, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), неметаллической минеральной продукции, бумаги и резиновых и пластмассовых изделий.

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"Каждый новый парк - это новое производство, новые рабочие места, а также увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты", - отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Проект предусматривает развитие инфраструктуры, что создаст благоприятные условия для привлечения инвесторов, расширения промышленных мощностей и стимулирования экономического роста в регионе.

Сейчас в Реестр индустриальных (промышленных) парков внесено уже 92 индустриальных парка. Напомним, в государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложен 1 миллиард гривен.

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Напомним:

Государственное финансирование получили еще три индустриальных парка в Житомирской, Закарпатской и Винницкой областях в рамках политики "Сделано в Украине".