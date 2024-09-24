Компания-производитель электроэнергии в украинском суде судится с Россией на $63 млн

Компания-производитель электроэнергии по ВИЭ "Грин Энерджи Токмак" судится в суде в Российскую Федерацию о взыскании имущественного ущерба в $63 млн.

Об этом пишет профильное издание "Expro".

Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу.

Согласно постановлению суда в Хозяйственный суд Запорожской области поступило исковое заявление "Грин Энерджи Токмак" к ответчику государства Российская Федерация в лице Генеральной прокуратуры Российской Федерации о взыскании имущественного ущерба, причиненного в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, в общем размере. США, что является эквивалентом 2,33 млрд грн.

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По данным аналитического центра YouControl, "Грин Энерджи Токмак" входит в Группу Руслана Божко и в Группу семьи Репкиных. Основателем является UKRAINE RENEWABLE ENERGY HOLDINGS UREH LIMITED, с регистрацией на Кипре. Конечный бенефициар – Александр Репкин.

Напомним:

Компания "Восстанавливаемая энергия Запорожья", одним из совладельцев которой является Олег Шурма, брат экс-заместителя руководителя ОПУ, судится с судом в России о возмещении имущественного ущерба на $12 млн, нанесенного в связи с вооруженной агрессией.

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