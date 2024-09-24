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Фонд госимущества отменил очередной аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта

Вторник, 24 сентября 2024, 15:12 - Алексей Артемчук
 
USM.MEDIA

ФГИУ отменил аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта. Суммарно было сделано уже 11 его попыток продать.

Об этом сообщает пресс-служба порта со ссылкой на приказ ФГИ.

Фонд госимущества отменил проведение электронного аукциона по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта, который перенесли с 16 на 24 сентября.

Отмечается, что это была 11-я попытка продать Белгород-Днестровский порт. Перед аукционом стартовая цена порта была выставлена на уровне 88,98 млн грн.

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Напомним:

Фонд госимущества назначил на 6 сентября аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

ФГИУ порт приватизация
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