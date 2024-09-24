В России хотят запустить "православный мессенджер" "Зосима"

Фонд "Иннотех XXI", занимающийся реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок "православный мессенджер" "Зосима".

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Для проекта „Спаси и сохрани" сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp, называется „Зосима" — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет „православный мессенджер"", – рассказал президент фонда Алексей Агапов.

Как пишет издание, на начальном этапе мессенджер создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани". К примеру, там можно создать страницу храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями.

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Установить мессенджер смогут все желающие, поскольку он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах, отметил Алексей Агапов.

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