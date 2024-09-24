Дело на 370 млн: Будут судить менеджеров Полтавского ГОКа Жеваго

Сотрудники ДБР направили в суд обвинительный акт в отношении семерых должностных лиц и должностных лиц ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". Менеджмент компании подозревают в присвоении десятков миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как говорится в сообщении, руководство комбината в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения.

"Не имея специального разрешения на пользование недрами, оно незаконно реализовало тонны минерального сырья почти на 80 млн грн", - рассказали в ДБР.

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Затем, по данным правоохранителей, из-за привлеченных к схеме предприятия перепродали это же самое сырье, но гораздо дороже. В частности, топменеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.

"Сумма сделки составила более 370 млн грн", - считают в ДБР.

"Полтавский горно-обогатительный комбинат" входит в группу Ferrexpo, принадлежащую Константину Жеваго.

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Напомним:

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) 6 сентября отклонила апелляцию на решение следователя судьи ВАКС от 10 июля о заочном аресте бизнесмена Константина Жеваго по делу о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда.