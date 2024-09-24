Россияне атаковали Полтавщину дронами: обломки повредили энергетику

Обломки сбитых российских ударных дронов повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области, из-за чего без света остались 20 населенных пунктов, также повреждены частные дома.

Источник: глава ОВА Филипп Пронин в Telegram

Детали: По словам главы области, ПВО работала в Миргородском районе.

Прямая речь Пронина: "Обломки вражеского БпЛА повредили несколько частных домов. К счастью, пострадавших нет.

Реклама:

Обломками также повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов".

Детали: Глава ОВА сообщил, что на месте работают все соответствующие службы, ситуация под контролем.

Предыстория:

Реклама: