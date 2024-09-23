"Леса Украины" поставит крупную партию древесины для фортификаций

Госпредприятие "Леса Украины" заключило договор с Министерством обороны на поставку почти 65 000 кубометров круглых лесоматериалов для строительства фортификационных сооружений первой линии обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Лесов Украины.

Речь идет о блиндажах, опорных пунктах, траншеях.

Как говорится в сообщении, древесина будет поставляться железнодорожным транспортом в Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области.

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"У нас есть досадный опыт участия в военных закупках, когда победу отдавали участнику с более высокой ценой. Зато на этот раз торги состоялись по упрощенной тендерной процедуре", - рассказал гендиректор „Лесов Украины" Юрий Болоховец.

Он также пояснил, что цена поставки включает стоимость вывоза с промежуточного склада, загрузки в вагоны и доставку по железной дороге.

"Именно на железную дорогу приходится едва ли не половина стоимости. Чтобы уменьшить расходы, приходится обшивать вагоны доской, увеличивая их вместимость", - отметил Болоховец.

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Как говорится в сообщении, всего в этом году ГП "Леса Украины" заключило 10 договоров с воинскими частями на поставку 32 тыс. кубометров древесины, из которых 26 тыс. уже поставлено. Большая часть поставок происходит на безвозмездной основе - путем изъятия военным передано 150 тыс. кубометров древесины на сумму 275 миллионов гривен, что на треть больше, чем за весь прошлый год.

Напомним:

Государственное предприятие "Леса Украины" уже три года реализует необработанную древесину на лицензированных биржах и вышло почти 90% выполнения договоров купли-продажи.