"Слідство.Інфо": Новый министр агрополитики живет в квартире тещи стоимостью 18 миллионов

Виталий Коваль

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль живет в квартире на 170 квадратных метров в столичном жилом комплексе премиум-класса.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо".

Журналисты "Слідства.Інфо", исследуя декларацию нового министра, отметили: Виталий Коваль задекларировал, что с августа 2023 года его жена арендует квартиру в Киеве площадью 170 квадратных метров. В этом доме проживает вся семья министра. Владелицей квартиры указана Галина Петровна Баранюк.

Журналисты узнали, что находится она в жилом комплексе премиум-класса, построенном 6 лет назад и расположенном возле Голосеевского парка в Киеве. Владелицей квартиры оказалась теща министра, которая купила ее в июле 2021 года.

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Из архивных объявлений 2020-2021 годов "Слідство.Інфо" узнало, что в тот период квартиры с ремонтом похожего метража стоили от 750 до 925 тысяч долларов.

В конце июня 2021 года в жилом комплексе, где сейчас живет министр Коваль, продавалась квартира идентичного размера - 170 квадратных метров. В объявлении также отмечалось, что она - после строителей, есть стяжка и штукатурка. Это помещение на высоком этаже, согласно найденному объявлению, стоило 17,7 миллиона гривен ($650 тыс. по курсу доллара того времени).

69-летняя Галина Баранюк всю жизнь живет в Черновцах. Согласно информации, полученной журналистами от собственных источников, Галина Баранюк - пенсионерка, ранее работала бухгалтером на различных предприятиях в Черновцах. Документ, предоставленный "Слідству.Інфо" источниками, содержит информацию, что в течение 2014-2020 годов Галина Баранюк вместе заработала 495 тысяч гривен.

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То есть в среднем ее ежемесячный доход в течение указанных семи лет составлял 6 тысяч гривен в месяц. Из реестра недвижимости журналисты узнали, что Галина Баранюк не продавала объектов недвижимости, которые могли бы позволить ей в 2021 году купить квартиру в Киеве за 17,7 миллиона гривен.

Журналисты "Слідства.Інфо" также исследовали декларации министра за 2019-2021 годы и не увидели информации о займах, которые он или его жена могли предоставить Галине Баранюк для покупки квартиры. "Дыры" в 17,7 миллиона гривен, которая могла бы объяснить происхождение недвижимости, в декларациях министра за 2019-2021 год также нет.

Летом 2021 года, когда была приобретена квартира премиум-класса в столице, Виталий Коваль занимал должность председателя Ровенской ОГА, на которую его назначил президент осенью 2019 года. С самого начала он был представителем политсилы "Слуга народа".

Журналистка "Четвертой власти" Мирослава Примак в комментарии "Слідству.Інфо" говорит, что когда Коваль пришел руководить областью, кардинально изменились подрядчики, которые получали бюджетные средства, в частности, на ремонт и обслуживание дорог области.

"Перед тем как занять должность главы администрации, он довольно долго руководил строительной фирмой "ВВВ Монтаж". И эта фирма получала подряды, - рассказывает Мирослава Примак, - Наши журналисты написали об этом. И что изменилось? Они просто выкупили, как мне кажется, потому что официально таких данных, "Ривнеавтошляхбуд". Эта фирма стала забирать практически все эксплуатационное содержание дорог на Ривненщине, большой кусок, и, собственно, текущие капитальные ремонты дорог. Мы проследили связь между "Ривнеавтошляхбуд" и подумали, что это влияние Виталия Коваля, потому что "Ривнешляхбуд" просто арендовала технику и покупала асфальт этой фирмы".

На связь между фирмами "ВВВ Монтаж" и "Ривнеавтошляхбуд" указывало медиа "Bihus.Info". За все время существования фирма "Ривнеавтошляхбуд" получила подрядов на 5 миллиардов гривен, 4,5 из которых - после прихода Коваля на должность руководителя области в сентябре 2019 года. Эти деньги пошли на строительство, ремонт и обслуживание дорог области.

Напомним:

Виталий Коваль был назначен министром аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года, до этого возглавлял Фонд государственного имущества.