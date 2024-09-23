МАГАТЭ провело инспекцию на Ровенской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Ровенской атомной электростанции.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

"20 сентября 2024 года в филиале "ОП "Ривненская АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" была проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Целью инспекции была проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов. Проверка прошла без замечаний.

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