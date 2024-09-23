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В "Укрэнерго" предлагают повысить тариф на передачу электроэнергии

Понедельник, 23 сентября 2024, 14:25 - Виктор Волокита

В "Укрэнерго" предлагают увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 г. на 48% - до 783,71 грн/МВт*ч. 

Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.

Тариф на передачу для "зеленой" металлургии предлагается установить на уровне 441,05 грн/МВт*ч. 

Как пишет издание, окончательное решение будет принято Регулятором после процедуры открытого обсуждения.

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"Почти 50% расходов и в дальнейшем, по расчетам системного оператора, будут занимать расходы на выполнение специальных обязанностей - 33,6 млрд грн из 77,1 млрд грн. Больше всего, 26 млрд грн, это расходы, связанные с выполнением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, кроме частных домохозяйств", - отмечает издание.

Расходы, связанные с покупкой электрической энергии с целью компенсации технологических расходов электрической энергии в 2025 году планируются на уровне 18 349 300 тыс. грн.

Напомним:

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела новую структуру предельных цен на электроэнергию бизнеса с 1 июня.

Укрэнерго электроэнергия
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