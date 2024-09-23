Украина готова к реверсным поставкам газа после завершения транзита из РФ

Украинская газотранспортная система готова работать в реверсном режиме после прекращения контракта на транзит российского газа в Европу в конце этого года.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

НАК "Нафтогаз Украины" заверила, что поставки газа для украинских потребителей будут обеспечены даже без транзита российского газа через страну.

Относительно возможных поставок газа из Азербайджана в 2025 году, источник сообщил, что пока в правительство не поступало никаких официальных предложений от европейских компаний.

Реклама:

В то же время, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана обеспечить транзит газа, если есть соответствующие запросы от европейских партнеров. При этом Венгрию и Словакию не ограничивают санкции на закупку российского трубопроводного газа.

Примером подобного сотрудничества является венгерская компания MOL, которая покупает российскую нефть на границе с Беларусью и транспортирует ее через украинский нефтепровод.

Справка. Реверсный режим - это процесс, когда газ транспортируется в обратном направлении относительно обычного маршрута. В случае Украины, это означает, что газ может поступать не с востока (из России), а из стран Европы, например, через Польшу, Словакию или Венгрию. То есть вместо экспорта российского газа через Украину в Европу, газ может поставляться в Украину с европейских рынков. Реклама:

Напомним:

Компания Wien Energie GmbH, которая обеспечивает энергией два миллиона человек в столице Австрии и ее окрестностях, заявила, что с 2025 года впервые за последние десятилетия, отмоется от российского топлива.