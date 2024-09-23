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Потребление электроэнергии выросло: украинцев просят экономить свет

Понедельник, 23 сентября 2024, 13:39 - Артур Крыжный

В понедельник 23 сентября фиксируют рост уровня потребления электроэнергии - оно больше на 2,2%, чем в пятницу.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, на 9:30 понедельника уровень потребления на 2,2% выше, чем в предыдущий рабочий день - 20 сентября. В воскресенье 22 сентября суточный максимум потребления соответствовал уровню предыдущего воскресенья - 15 сентября.

Энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию вечером - с 16:00 до 22:00. Пользование мощными электроприборами, по возможности, надо перенести на дневные часы, добавили в "Укрэнерго".

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Напомним:

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

энергетика
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