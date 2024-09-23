"Укроборонпром" корпоратизирует еще три предприятия

В рамках реформы корпоративного управления в составе АО „Украинская оборонная промышленность" будет создано еще три общества с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщила пресс-служба общества.

"Наблюдательный совет Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" принял решение о создании обществ с ограниченной ответственностью на базе трех государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательно госпредприятия будут преобразованы в ООО после соответствующей процедуры государственной регистрации.

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Напомним:

Наблюдательный совет АО "Украинская оборонная промышленность" принял решение о начале конкурса на должность гендиректора общества.

Украинский оборонно-промышленный комплекс запустил производство патронов калибра 5,45×39 и 5,56×45 мм для украинской армии.

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