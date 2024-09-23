Украина значительно увеличила экспорт сахара за год
Экспорт сахара из Украины за год превысил 690 тыс тонн.
Об этом сообщает национальная ассоциация сахарников Украины "Укрцукор".
Украина экспортировала почти 692 тыс тонн сахара в маркетинговом сезоне 2023-2024 годов, который закончился 31 августа.
Сообщается, что это примерно на 60% больше, чем в прошлом году, когда в Украине действовал временный запрет на экспорт сахара.
77% украинского экспорта сахара ушло в страны Евросоюза, прежде всего в Италию (19% от этого объема), Болгарию (18%) и Венгрию с Румынией (по 14%).
За пределами Евросоюза основными направлениями экспорта были Камерун, Ливия и Турция.
Напомним:
ЕС со 2 июля задействовал механизм защитных пошлин в отношении новых наименований украинских товаров - яиц и сахара.
В Украине наблюдается значительное снижение отпускных цен на сахар, которые сейчас составляют 26,5 - 27,5 грн/кг. Эта тенденция вызвана не столько ростом запасов сахара в стране, сколько трудностями с экспортом.