Две работницы шахты погибли из-за российского обстрела

Из-за обстрела россиянами территории шахты в Донецкой области возник пожар, есть погибшие.

Источник: Минэнерго

Детали: На момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность.

После обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

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Уточняется, что продукты горения в шахту не попадали.

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Украинская правда

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