Две работницы шахты погибли из-за российского обстрела
Воскресенье, 22 сентября 2024, 13:35 -
Из-за обстрела россиянами территории шахты в Донецкой области возник пожар, есть погибшие.
Источник: Минэнерго
Детали: На момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность.
После обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.
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Уточняется, что продукты горения в шахту не попадали.
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