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Кремль готовит удары по украинским ядерным объектам к зиме - МИД

Суббота, 21 сентября 2024, 16:19 - Алексей Павлыш, Украинская правда

Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, сообщил МИД со ссылкой на данные ГУР.

Источник: глава МИД Андрей Сибига в Twitter

Детали: Речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Прямая речь Сибиги: "Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам.

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Проинформировано также МАГАТЭ".

Больше деталей: Глава МИД напомнил, что Россия - единственная страна, которая захватила атомную станцию в Европе, шантажируя мир.

Он также поблагодарил МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины, а также просит ускорить реализацию договоренностей.

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Украинская правда

Россия атомная энергетика ядерная энергетика
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