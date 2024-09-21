Кремль готовит удары по украинским ядерным объектам к зиме - МИД

Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, сообщил МИД со ссылкой на данные ГУР.

Источник: глава МИД Андрей Сибига в Twitter

Детали: Речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Прямая речь Сибиги: "Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам.

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Проинформировано также МАГАТЭ".

Больше деталей: Глава МИД напомнил, что Россия - единственная страна, которая захватила атомную станцию в Европе, шантажируя мир.