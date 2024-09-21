Вице-канцлер ФРГ: Volkswagen должен решить большинство своих проблем самостоятельно
Немецкий автогигант Volkswagen (VW), который в начале сентября объявил о планах закрыть один-два своих завода в ФРГ, может рассчитывать на политическую, но не финансовую поддержку со стороны федерального правительства.
Об этом во время визита на завод VW в Эмдене заявил вице-канцлер - министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек, пишет DW.
"Volkswagen должен решить большую часть своих задач самостоятельно", - сказал Габек.
Но, по его словам, политики должны проверить, "правильно ли они посылают сигналы рынку и могут ли они сделать их более четкими".
Комментируя проблему VW со слабым спросом на электромобили, министр заявил об уже согласованных мерах для стимулирования спроса в этой области, в частности о сниженных налогах на служебные автомобили с электродвигателем, а также о льготных условиях амортизации для коммерчески используемых электромобилей.
"Теперь все эти меры необходимо воплотить в жизнь", - добавил Габек.
Комментируя сообщения СМИ об угрозе масштабных сокращений в VW, он отметил, что не может подтвердить озвученные цифры.
При этом Габек призвал руководство концерна не закрывать заводы, но добавил, что "не может вмешиваться в его политику по планированию численности рабочих мест".
В Эмдене министр также поговорил с представителями профсоюза работников металлургической промышленности IG Metall, которые устроили на территории завода Volkswagen демонстрацию с призывом сохранить рабочие места.
"Я чувствую, что обязан что-то сделать", - сказал он.
Напомним:
Немецкий производитель авто Volkswagen рассматривает закрытие завода впервые за 87 лет существования компании.
Volkswagen отказался от ряда трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года, что повышает вероятность сокращений с 2024 года.
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