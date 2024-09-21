Вице-канцлер ФРГ: Volkswagen должен решить большинство своих проблем самостоятельно

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Немецкий автогигант Volkswagen (VW), который в начале сентября объявил о планах закрыть один-два своих завода в ФРГ, может рассчитывать на политическую, но не финансовую поддержку со стороны федерального правительства.

Об этом во время визита на завод VW в Эмдене заявил вице-канцлер - министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек, пишет DW.

"Volkswagen должен решить большую часть своих задач самостоятельно", - сказал Габек.

Но, по его словам, политики должны проверить, "правильно ли они посылают сигналы рынку и могут ли они сделать их более четкими".

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Комментируя проблему VW со слабым спросом на электромобили, министр заявил об уже согласованных мерах для стимулирования спроса в этой области, в частности о сниженных налогах на служебные автомобили с электродвигателем, а также о льготных условиях амортизации для коммерчески используемых электромобилей.

"Теперь все эти меры необходимо воплотить в жизнь", - добавил Габек.

Комментируя сообщения СМИ об угрозе масштабных сокращений в VW, он отметил, что не может подтвердить озвученные цифры.

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При этом Габек призвал руководство концерна не закрывать заводы, но добавил, что "не может вмешиваться в его политику по планированию численности рабочих мест".

В Эмдене министр также поговорил с представителями профсоюза работников металлургической промышленности IG Metall, которые устроили на территории завода Volkswagen демонстрацию с призывом сохранить рабочие места.

"Я чувствую, что обязан что-то сделать", - сказал он.

Напомним: