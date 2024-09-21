X назначила юридического представителя в Бразилии

Соцсеть X (Бывшая Twitter) назначила юридического представителя в Бразилии, что должно удовлетворить одно из требований, выдвинутых высшим судом Бразилии, чтобы позволить компании работать в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Бразильское законодательство требует, чтобы иностранные компании назначали юридического представителя для работы в стране. Этот представитель берет на себя юридические обязанности фирмы на местном уровне. Компания X имела юридического представителя в Бразилии до середины августа, когда она решила закрыть свои офисы в стране.

Андре Зонаро и Серхио Розенталь, которые недавно были назначены юристами X в Бразилии, сообщили агентству Reuters, что юридическим представителем фирмы была выбрана их коллега Рейчел де Оливейра Консейкао, и что они подали ее кандидатуру в Верховный суд.

Реклама:

Напомним:

Провайдер спутникового интернета Илона Маска Starlink изменил курс и заявил, что выполнит приказ высшего суда Бразилии о блокировании доступа к X.