США готовят новый пакет военной помощи Украине на $375 млн – Reuters

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, который планируют объявить на следующей неделе.

Источник: Reuters со ссылкой на официальных лиц США, которые говорили на условиях анонимности

Детали: Пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен на следующей неделе, включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.

Издание добавляет, что содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президента.

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В публикации напоминают, что, начиная с мая, США не предоставляли пакетов помощи на сумму более 275 миллионов долларов из-за президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA).

Дословно: "PDA позволяет США использовать имеющиеся запасы вооружений для оказания помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях. В августе, когда Украина приближалась к России (во время операции в Курской области - ред.) и теряла территории на востоке из-за российского наступления, США отправили два пакета помощи, каждый на сумму 125 миллионов долларов".

Детали: Reuters добавляет, что проукраинские лидеры Конгресса США и администрация президента Джо Байдена работают над достижением договоренности о продлении на один год действия по помощи Украине на сумму около 5,5 млрд долларов, срок которой истекает 30 сентября.

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Напомним: Президент Владимир Зеленский призвал США без задержек реализовывать договоренности по поставкам военной помощи.

Укринская правда