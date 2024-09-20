Экспортный форум "Экономической правды". Объявлен список участников

25 вересня 2024 року у Києві відбудеться економічний форум "Український експорт: вікно відкривається?", який об'єднає профільних представників бізнесу, влади, недержавного сектору та міжнародних організацій з метою обговорення актуальних проблем зовнішньої торгівлі України.

Під час заходу в одному місці будуть зібрані представники всіх галузей вітчизняного бізнесу для яких реалізація їхньої продукції за кордон – це не просто спосіб вижити в умовах війни, а й свідомий вибір для власного розвитку та підтримки економіки країни в цілому.

Серед спікерів форуму:

ТАРАС КАЧКА, заступник міністра економіки – торговий представник України,

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ВАСИЛЬ ШКУРАКОВ, перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури,

ФРАНСІС МАЛІЖ, керуючий директор за напрямом фінансових інституцій ЄБРР,

ДЕНИС МОРОЗОВ, перший заступник генерального директора ІНТЕРПАЙП,

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МИКОЛА МІРОШНИЧЕНКО, директор з логістики Kernel,

ВОЛОДИМИР СЛАВІНСЬКИЙ, директор з торгівлі "Нібулон",

ЕЛЬВІРА ГАСАНОВА, засновниця бренду Gasanova,

ОЛЕКСАНДР КАРАСЬОВ, засновник М-ТАС,

АННА БЕЛЕВАНЦЕВА, співзасновниця та операційна директорка Esper Bionics,

АРТЕМ В’ЮННИК, директор НВП "Атлон Авіа".

Придбати квитки можна за посиланням. Захід відбудеться в середу, 25 вересня 2024 року. Початок о 15:00.

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Генеральними партнерами стали Укрексімбанк та ІНТЕРПАЙП, а також захід підтримали KERNEL, UKRNAFTА, Торгово-промислова палата України, ІНГО, NEPOBORNA, Моршинська, ЕВА, Асоціація українських банків, АСС та Diia.City United.