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Украинцев предупредили об осложненном проезде через еще один КПП на границе с Польшей

Пятница, 20 сентября 2024, 15:17 - Виктор Волокита

С 23 сентября начнутся ремонтные работы на пункте пропуска на украинско-польской границе "Корчева-Краковец". Они продлятся до начала ноября. 

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"По информации от польской стороны, с 23 сентября планируется замена асфальтового покрытия в пределах пункта пропуска "Корчева" на направлении въезд в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Соответственно, это может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания. Предварительно, работы продлятся до начала ноября.

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Пограничники призвали граждан учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы. 

Напомним:

В сентябре с польской стороны также начался ремонт пункта пропуска "Медика-Шегини", который предварительно продлится до 12 ноября 2024 года.

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В течение следующих двух недель в пункте пропуска "Чоп - Захонь" на украинско-венгерской границе, будет частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины

Польша Украина транспорт
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