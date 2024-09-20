Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году вырастут почти на 30%

Кабинет Министров ожидает, что в 2025 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 30%, а расходы - на 20%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.

"Правительство на прошлой неделе утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Сегодня этот документ был представлен в Верховной Раде. Ожидаем, что доходы бюджета вырастут почти на 30%. Увеличение расходов предусматриваем почти на 20%", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что оборона и безопасность страны является ключевым приоритетом, поэтому на следующий год правительство заложило 2,2 трлн грн на эти цели.

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"Бюджет на вооружение и военную технику предлагаем увеличить на 65%. Это рост почти на 300 млрд грн. Будет значительно больше украинских ракет, дронов, техники, снарядов", - добавил глава правительства.

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