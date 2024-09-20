Прокуратура закрыла уголовное производство против бизнесмена Соколовского
Голосеевская окружная прокуратура закрыла уголовное производство против владельца "Текстиль-Контакта" Александра Соколовского "за отсутствием состава преступления".
Об этом Соколовский сообщил на своей странице в Facebook.
"Признаны незаконными полученные подозрения, вымогательство денежных залогов и арест имущества", - написал он.
Бизнесмен также рассказал, что в отстаивании своей позиции, ему помогли Совет по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины (СППП) и Офис Генерального прокурора.
"Офис Генерального прокурора безотлагательно организовал проверку моего обращения. Затем Прокуратура Киева передала дело в Шевченковскую прокуратуру, где, после беспристрастных следственных действий дело было закрыто", - отметил Соколовский, добавив, что эта история будет полностью завершена только тогда, когда будет дана соответствующая оценка действиям процессуального руководителя - прокурора Голосеевской прокуратуры Александра Шаповалова.
"Это критически важно для прекращения подобного давления на бизнес в будущем", - считает бизнесмен.
Напомним:
В начале сентября Александр Соколовский, владелец текстильного предприятия Украины "Текстиль-Контакт", заявил о давлении на бизнес со стороны Голосеевской прокуратуры Киева.
По словам предпринимателя, речь шла об обысках, подозрениях и якобы государственных убытках на сумму 46 миллионов гривен. Конфликт разгорелся из-за зданий и земли бывшего пионерлагеря на окраине Киева.