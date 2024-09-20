Прокуратура закрыла уголовное производство против бизнесмена Соколовского

Александр Соколовский фото: страница в Facebook бизнесмена

Голосеевская окружная прокуратура закрыла уголовное производство против владельца "Текстиль-Контакта" Александра Соколовского "за отсутствием состава преступления".

Об этом Соколовский сообщил на своей странице в Facebook.

"Признаны незаконными полученные подозрения, вымогательство денежных залогов и арест имущества", - написал он.

Бизнесмен также рассказал, что в отстаивании своей позиции, ему помогли Совет по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины (СППП) и Офис Генерального прокурора.

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"Офис Генерального прокурора безотлагательно организовал проверку моего обращения. Затем Прокуратура Киева передала дело в Шевченковскую прокуратуру, где, после беспристрастных следственных действий дело было закрыто", - отметил Соколовский, добавив, что эта история будет полностью завершена только тогда, когда будет дана соответствующая оценка действиям процессуального руководителя - прокурора Голосеевской прокуратуры Александра Шаповалова.

"Это критически важно для прекращения подобного давления на бизнес в будущем", - считает бизнесмен.

Напомним:

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В начале сентября Александр Соколовский, владелец текстильного предприятия Украины "Текстиль-Контакт", заявил о давлении на бизнес со стороны Голосеевской прокуратуры Киева.

По словам предпринимателя, речь шла об обысках, подозрениях и якобы государственных убытках на сумму 46 миллионов гривен. Конфликт разгорелся из-за зданий и земли бывшего пионерлагеря на окраине Киева.