Канада открывает новый центр по добыче полезных ископаемых, чтобы конкурировать с Китаем

Канада открывает центр по добыче критически важных полезных ископаемых, стремясь положить конец доминированию Китая.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что новый центр стоимостью 74 млн долл будет производить достаточно металла для производства 500 тыс электромобилей в год.

Саскачеван, мировая житница и ведущий мировой производитель калия и урана, намерен добавить еще одно измерение к своему стратегическому значению в большой конкуренции за ресурсы между США и Китаем: переработка редкоземельных элементов.

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На этой неделе в городе Саскатун открывается новейший в Северной Америке центр по переработке редкоземельных элементов, что является частью усилий, направленных на противодействие глобальному доминированию Китая в поставках критически важных минералов, необходимых для "зеленых" технологий, оборонной и аэрокосмической отраслей.

Исследовательский совет Саскачевана, 75-летний институт научных исследований и разработок, финансируемый правительством, создал коммерческое предприятие, которое будет перерабатывать редкоземельные минералы из Австралии, Бразилии и Вьетнама, пока не заработают крупные канадские шахты.

Завод по переработке редкоземельных минералов является небольшим, но важным шагом в усилиях западных стран, направленных на подрыв доминирования Китая в критически важной отрасли минеральной промышленности.

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По данным Международного энергетического агентства, Китай контролирует около 60% мировой добычи редкоземельных металлов и почти 90% их переработки и рафинирования.

В сообщении добавляют, что за последние четыре года Пентагон США инвестировал около 1 млрд долл по всему миру в проекты по добыче редкоземельных элементов.