Глава Еврокомиссии объявит в Киеве о выделении Украине 35 миллиардов евро – FT

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 20 сентября объявит о выделении Украине кредита ЕС в размере €35 млрд на фоне постоянных атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом пишет Financial Times.

Этот кредит является частью плана стран G7 по сбору 50 миллиардов долларов, который базируется на будущих доходах от замороженных российских государственных активов, сообщили три человека, знакомых с планом, изданию Financial Times.

Во время своего восьмого визита в Украину 20 сентября фон дер Ляйен написала в Х, что встретится с лидерами стран в Киеве, чтобы обсудить ряд вопросов, начиная с "подготовки к зиме и заканчивая вопросами обороны, вступления в [ЕС] и прогресса в вопросе предоставления кредитов G7".

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Напомним:

Евросоюз готовится предоставить Украине до 40 млрд евро до конца 2024 года без участия США.

Европейская комиссия планирует сделать предложение по кредиту на сумму 50 миллиардов долларов для поддержки Украины "очень скоро", чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу.

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Украина имела собственные ключевые условия о выделении 50 млрд долларов, в частности, то, что страна должна получить их в этом году и средства должны носить безусловный характер.